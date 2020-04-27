بالصور.. مسجد «الرحيبيين» التاريخي بعد إعادة تأهيله

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يقع مسجد " الرحيبيين " التاريخي في محافظة دوامة الجندل بحي الرحيبيين، والمعاد بناؤه ضمن مشروع ولي العهد لتأهيل المساجد التاريخية، وكشفت صور حديثة المسجد بعد تطويره. يقع مسجد " الرحيبيين " التاريخي في محافظة دوامة الجندل بحي الرحيبيين، والمعاد بناؤه ضمن مشروع ولي العهد لتأهيل المساجد التاريخية، وكشفت صور حديثة المسجد بعد تطويره. وبني مسجد " الرحيبيين " على نمك مماثل للمباني التراثية المحيطة به باستخدام مادة الطين وحجر الجندل وجذوع الأثل وسعف النخيل للسقف في منطقة معروفة بكقرة المزارع. وتم إعادة بناء المسجد ضمن مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لتأهيل المساجد التاريخية، حيث تبلغ مساحته 240 مترًا مكعبًا، ليكفي 120 مصليًا.

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