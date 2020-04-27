الأحوال المدنية: تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل واستقبال المراجعين حتى إشعار آخر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الأحوال المدنية عن تمديد قرار تعليق الحضور لمقرات العمل واستقبال المواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس أعلنت الأحوال المدنية عن تمديد قرار تعليق الحضور لمقرات العمل واستقبال المواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقالت الأحوال المدنية رداً على العديد من الاستفسارات التي وردتها حول مواعيد العمل في شهر رمضان، إن الحضور لمقرات العمل معلق في الوقت الحالي وسوف تعلن المواعيد في حال ألغى قرار المنع.

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