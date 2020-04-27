شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ للواء الراحل عبدالعزيز الفغم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ رسالة مؤثرة للواء الراحل عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، داعياً له بالرحمة. وجه رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ رسالة مؤثرة للواء الراحل عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، داعياً له بالرحمة. وقال آل الشيخ معلقاً على صورة نشرها عبر حسابه في "تويتر" للراحل الفغم: "لا تنسوه من الدعاء ... رحمك الله ... لازلت أغلط واتصل على رقمك بالخطاء".

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