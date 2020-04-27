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شكرا لمتابعة خبر عن صور نادرة تظهر «برج مياه الرياض» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مجموعة من الصور النادرة، عن برج مياه الرياض في لقطات مختلفة ومن مواقع متعددة؛ حيث يعد البرج أيقونة الرياض ومن أبرز معالمها وواجهتها الحضارية منذ القدم.
ودخل برج مياه الرياض في عقده الخامس، وقد زاحمته أيقونات أخرى مثل برج التلفزيون سابقا، ثم الفيصلية والمملكة لاحقا، ولكنه حافظ على حضوره القوي وظل يخطف الأنظار إليه.
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