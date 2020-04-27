شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طائرة «درون» تلاحق مخالفي منع التجول في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):كشف مقطع فيديو توعوي، نفذه شاب في محافظة المخواة بمنطقة الباحة عن طائرة "درون" تلاحق مخالفي منع التجول في قريته.
وأظهر الفيديو، الشاب وهو يرسل الطائرة إلى أحد مخالفي منع التجول؛ حيث كانت حاملة رسالة له بالالتزام بالجلوس في البيت حفاظًا على سلامة الجميع.
وفي السياق نفسه، قال الشاب أنه ابتكر الفكرة لإيصال الهدايا للناس في المنازل ليتم تنفيذها أيضًا في ملاحقة مخالفي المنع، بحسب تقرير لقناة " الإخبارية " .
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