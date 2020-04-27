بالصور.. صيانة أحد المفاتيح الغازية في الأحساء

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): أكدت الشركة أكدت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الاثنين، على التزامها بضمان إيصال التيار الكهربائي للمشتركين ورفع الموثوقية وتقديم الدعم الفني اللازم والعمل بكل جهدها لراحة المشتركين. ونشرت الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، صورًا علقت عليها: " ‏نعمل بإتقان لتنعموا بروحانية رمضان .. فنيون في نقل الكهرباء، التابعة للسعودية للكهرباء، يعملون على صيانة أحد المفاتيح الغازية في الأحساء؛ لرفع الموثوقية وضمان استمرارية إيصال التيار الكهربائي للمشتركين " . Advertisements

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