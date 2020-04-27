بالفيديو.. شرطة الرياض تضبط عصابة سرقت 16 مركبة تحت تهديد السلاح

تمكنت شرطة منطقة الرياض ممثلة في إدارة البحث والتحري، من القبض على 4 مواطنين ووافد يمني، ارتكبوا 16 جريمة لسرقة مركبات بالقوة وتحت تهديد السلاح.

ونشر «سناب الداخلية» مقطعًا مصورًا يبين قيام المتهمين بسرقة مركبة بالقوة، وصورا عقب القبض عليهم، مشيرًا إلى أنه بتكثيف إجراءات البحث والاستدلال تم ضبط التشكيل العصابي.

وستتم إحالة المتهمين جميعًا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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