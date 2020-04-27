«تعليم تبوك» يحقق المستوى الذهبي في مسابقة برنامج ريالي للوعي المالي

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات المستوى الذهبي في نتائج مسابقة برنامج ريالي للوعي المالي للعام 1441هـ، المقدم من إحدى الشركات الخاصة، بالتعاون مع وزارة التعليم.

وتوجت إدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك بالمركز الثاني على مستوى المملكة في الأداء المتميز على مستوى إدارات تعليم المملكة في برنامج ريالي للوعي المالي 1441هـ.

ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بالمسابقة ودورها في تحفيز السلوك المالي وعلاقته بأسلوب الحياة، وكذلك تعزيز المواطنة، وإدراك المتغيرات الاقتصادية، واكتساب الطلاب أساسيات التخطيط المالي الشخصي، والوعي الاستهلاكي عن طريق التركيز في مهارات التفكير العليا.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرات يتمثل في إشراك مختلف شرائح المجتمع للمساهمة في نشر ثقافة الوعي المالي، ونأمل أن يتم تبادل الخبرات وقصص النجاح في تطبيق مهارات الوعي المالي بين المدارس وإدارات التعليم.

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وأعرب مدير التعليم عن شكره وتقديره لمدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبدالله الحارثي ومديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح وفرق العمل من المشرفين والمشرفات وقادة المدارس ورواد النشاط والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة.

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