«الموارد البشرية» تحذر من رسائل مجهولة تطلب بيانات الراغبين في الدعم

شددت على عدم التفاعل معها..
حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من انتشار رسائل مجهولة المصدر تطلب تعبئة بيانات ومعلومات المستفيدين وأسرهم، الراغبين في الدعم من خلال روابط إلكترونية.
وطالب ناصر الهزاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بضرورة عدم التفاعل مع هذه الرسائل، وأخذ المعلومات من الجهات الحكومية والمختصة فقط.
وكان البعض تداولوا روابط مزعومة بمواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها لتسجيل بيانات الأسر والمستفيدين للحصول على مبلغ من الدعم تقدمه الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحماية من تبعات جائحة فيروس كورونا الجديد.
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