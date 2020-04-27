الجبير: نرفض تحول مصلحة الشعب اليمني إلى مزايدات

أكَّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، رفض المملكة تحول مصلحة الشعب اليمني إلى مزايدات تعطل استقراره.

وقال الجبير- عبر حسابه بتويتر- إن المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات، أكدتا أنه يجب العودة إلى الوضع السابق باليمن.

وقال الجبير «نرفض بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق، التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دوليًا، إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز».

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أكد- أمس الأحد- ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها؛ إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن)، وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.

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