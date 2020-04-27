قرقاش: اتفاق الرياض هو حجر الأساس لحل الأزمة اليمنية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش، أن المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار وأمن اليمن، مشيرًا إلى أن اتفاق الرياض هو عنوان المرحلة وحجر أساس للحل السياسي للأزمة اليمنية.

وقال قرقاش،عبر حسابه بتويتر: «لن نجد أحرص من المملكة العربية السعودية الشقيقة علي اليمن، ومن خلال قيادتها التحالف سياسيًّا وعسكريًّا ندرك روح المسؤولية التي تضطلع بها في هذا الشأن، ولن تجد الإمارات شقيقًا وجارًا وحليفًا بأصالة ومصداقية وحمية الرياض، علاقتنا راسخة ورؤيتنا لأمن واستقرار المنطقة واحدة».

وأضاف قرقاش، أن بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض، والذي يمثل تطبيقه كاملًا أساسًا للعمل السياسي في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببًا لتغيير الأوضاع من طرف واحد، قائلًا: «ثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة».

وأوضح قرقاش، أن تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن، وبيان التحالف يؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق حرصًا على تماسك الموقف السياسي والعسكري وتمهيدًا لاستحقاقات المرحلة التالية.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد، أمس الأحد، ضرورة عودة الأوضاع في اليمن إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، عبر بيانه الأخير، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.

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