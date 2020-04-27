في اليوم العالمي للملكية الفكرية.. تعرف على شروط تمويل مشاريع الاختراع من بنك التنمية الاجتماعية

في 26 أبريل من كل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية للاطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع، واليوم الأحد، احتفلت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بيومها الدولي تحت شعار "لنبتكر من أجل مستقبل أخضر"، لدعم التحول إلى اقتصاد مستدام وقليل الانبعاث الكربوني.

وفي السياق نفسه، دعا بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الموثق بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، الرياديين والرياديات في اليوم العالمي للملكية الفكرية للاستفادة من منتج تمويل مشاريع الاختراع، موضحًا أنه تم تخصيص دعم يصل إلى 4 ملايين ريال لكل طلب، إيمانًا بأهمية مشاريع المخترعين والمبتكرين.

أحكام والتزامات التقديم بتمويل مشاريع الاختراع

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن هذا البرنامج تم تخصيصه لمساعدة المخترعين في تطبيق ابتكاراتهم وتحويل اختراعاتهم إلى مشاريع تجارية ناجحة، لافتًا إلى أنه يحظى بالأولوية دائمًا من بين المشاريع في المسارات الأخرى، لذا يحرص البنك على وجود عنصرين في الاختراعات التي يستهدف تمويلها في هذا المسار وهي كالتالي:

- وجود حاجة للمنتج سواء في السوق المحلي أو العالمي.

- إمكانية تطبيق الاختراع.

كما أوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه يطالب المقدم على التمويل الالتزام ببعض التعهدات، وفي حالة إخلاله فيحق لبنك التنمية الاجتماعية إلغاء طلب التمويل في أي مرحلة وصل لها الطلب، والحجز على المشروع إذا صُرف له جزء أو كامل التمويل ومطالبة العميل بكامل مبلغ القرض المصروف له، وتتمثل هذه التعهدات في:

- تقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع دون أي التزام من البنك بالموافقة على طلب التمويل أو تعويض طالب التمويل.

- التعهد بصحة ودقة المعلومات المقدمة في طلب التمويل والمقابلة الشخصية وصحة المستندات المقدمة ومطابقة الصور للأصول.

- التعهد بالتفرغ لإدارة المشروع المطلوب تمويله بعد توقيع عقد التمويل مع البنك.

- الإقرار بالاطلاع على لائحة البنك التنفيذية لتمويل ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة والتزامه بكامل ما جاء فيها من تعليمات وإجراءات.

- الإقرار بحق البنك في الحصول على سجله الائتماني من شركة سمة.

- الموافقة على الكفالة عن طريق الدخول على بوابة التقديم لبنك التنمية الاجتماعية عند طلب البنك منه ذلك.

- التعهد بتوفير كافة المعلومات عن المشروع أثناء إنشائه وبعد تشغيله، وتزويد البنك بكافة البيانات المحاسبية والمالية وكشوفات الحسابات البنكية وغيرها من المعلومات التي يطلبها البنك عن المشروع.

- الإقرار بعلمه بأن صرف دفعات التمويل يتم على دفعات مرتبطة بمستوى الإنجاز في إنشاء المشروع.

- الإقرار بعلمه بأن تسديد القرض يتم عبر أقساط شهرية.

شروط التقديم على طلب تمويل مشاريع الاختراع

وفصّل بنك التنمية الاجتماعية شروط وإجراءات التقديم على طلب منتج تمويل مشروع اختراع، كما وضح خطوات رحلة العميل صاحب الطلب منذ التقديم على الطب وحتى البدء في صرف الدفعات، وذلك على الموقع الإلكتروني ويمكن الإطلاع عليها (من هنا)

وتتمثل شروط بنك التنمية الاجتماعية اللازم توفرها في طالب التمويل استناداً إلى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة والموضحة كما يلي:

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- أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية وتتوفر فيه شروط التقديم.

- أن يتوفر لديه الخبرة أو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته، وبالنسبة للمشاريع الطبية فإن الأولوية تكون لمن يحملون مؤهلًا في المجال الطبي.

- ألا يقل عمره عن 18 عاماً.

- ألا يكون مالكاً لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم.

- ألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.

- أن يتفرغ لتشغيل مشروعه.

- أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.

- ألا يكون طالب التمويل للمشاريع الطبية والتعليمية ممن صدر عليه حكم قضائي مخل بالأمانة والشرف، ما لم يكن قد رُدَّ اعتباره إليه.

- تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك.

- أن يكون ضمن المشاريع التي يمولها البنك. (انظر سياسة البنك تجاه الأنشطة التي لا يدعمها(.

- أن يكون مجدياً اقتصادياً (حسب دراسة جدوى مبنية على أسس علمية يعتمدها البنك).

- أن يكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

- أن يكون جديداً أو تحت التأسيس.

- ألا تتجاوز تكلفته الاستثمارية الكلية (8.000.000 ) ريال سعودي.

- أن يكون من ضمن القطاعات التي يتوفر لها تصاريح وتراخيص لمزاولتها.

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العالم يحتفل بيوم المِلْكية الفكرية تحت شعار «لنبتكر من أجل مستقبل أخضر»