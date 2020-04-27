مشاهد بالعين المجردة
أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء مكة المكرمة تشهد تعامد قمر التربيع الأول مع الكعبة المشرفة يوم الخميس المقبل (7 رمضان) في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.
وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية بفيسبوك، إن القمر سيشرق في أفق مكة المكرمة عند الساعة (11:39) صباحًا، وبعد ذلك سوف يبلغ ميله عرض مكة ومتوسطًا خط زوالها (التعامد) عند الساعة (6:29:55) مساء بالتزامن مع غروب الشمس.
وأضاف أنه في لحظة التعامد سيكون القمر على ارتفاع (89.51.51) درجة، وسيكون قرصه مضاء بنسبة (47.8 %) بنور الشمس وعلى مسافة (387.154) كيلومتر .
وأشار أبوزاهرة إلى أن ظاهرة التعامد تعتبر من الظواهر التي تؤكد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجرام السماوية ومنها القمر، التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة.
ويمكن الاستعانة بهذه الظاهرة في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة؛ حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة، كما فعل القدماء، بشكل يضاهي دقة التطبيقات الهواتف الذكية .
يذكر أن هذا التعامد للقمر مع الكعبة المشرفة، هو الثاني خلال هذا العام، بعد التعامد الأول في 6 مارس الماضي.
اقرأ أيضًا:
«فلكية جدة» تفند فيديو الكائنات المجهولة فوق القمر
ظاهرة فلكية نادرة عصر اليوم.. كوكب الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة
كانت هذه تفاصيل خبر فلكية جدة: قمر رمضان يتعامد على الكعبة المشرفة.. الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.