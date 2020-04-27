تمديد صلاحية الاعتمادات المنتهية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية لمدة 90 يوما

كشف ذلك الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي، مؤكدآ أن المجلس عقد أمس اجتماعه رقم (108) برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس عبر الاتصال المرئيّ حيث تمت الموافقة كذلك على خطة مشروع الأمانة العامة الخاص بإلغاء ازدواجية التأمين الصحي الأساسي والعمل على إيجاد خيارات للتأمين الإضافي، إضافةً إلى إجازة صرف الوصفة الإلكترونية للمؤمن لهم عبر التطبيقات وشمولها بالتغطية التأمينية.
يذكر أن اللائحة التنفيذية للنظام الضمان الصحي التعاوني تنص على أن "يتم اعتماد مقدمي الخدمة بموجب إشعار رسمي عن الأمانة العامة ويتعين تسديد المقابل المالي المستحق حسب الجدول المعتمد لدى الأمانة العامة لهذا الغرض." وأوضح الغامدي أن الاجتماع بحث، إلى ذلك، عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
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