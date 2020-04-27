السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية اليوم إن عدد حالات الإصابة بفيروس

وأضاف يوريانتو أن عدد الوفيات ارتفع إلى 765 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة، بينما تعافى 1151 مريضا.

وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 59 ألف شخص في إندونيسيا.

// انتهى //

13:05ت م

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جاكرتا 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية اليوم إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 9096 حالة بعد تسجيل 214 إصابة جديدة.وأضاف يوريانتو أن عدد الوفيات ارتفع إلى 765 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة، بينما تعافى 1151 مريضا.وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 59 ألف شخص في إندونيسيا.// انتهى //13:05ت م0051

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