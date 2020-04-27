

برلين 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا خلال الـ 24ساعة الماضية أكثر من 155500 حالة إصابة بفيروس

وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل سجلت ألمانيا حتى الآن 5738 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 94 حالة وتعافى نحو 114500 مصاب.

// انتهى //

13:03ت م

0049



برلين 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسسجلت السلطات الصحية في ألمانيا خلال الـ 24ساعة الماضية أكثر من 155500 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 1400 حالة.وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل سجلت ألمانيا حتى الآن 5738 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 94 حالة وتعافى نحو 114500 مصاب.// انتهى //13:03ت م0049

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 155 ألف إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.