السعودية اليوم / جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت تناشد المنظمات الدولية مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على مواجهة وباء كورونا



بيروت 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت، المنظمات والمؤسسات الدولية الاسراع بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا لمواجهة وباء

وحذرت الجمعية في بيان لها اليوم ، من انتشار وباء كورونا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وأكدت أن الظروف الصحية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تساهم في انتشار الفيروس حال لم تتوفر الوقاية الكافية، والرعاية الصحية اللازمة.

وطالبت من وكالات الأمم المتحدة بمساعدات طبية وصحية ومواد للتعقيم والحماية للوقاية من تفشي وباء كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

// انتهى //

12:52ت م

0043



بيروت 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت، المنظمات والمؤسسات الدولية الاسراع بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا لمواجهة وباء كورونا كوفيد19.وحذرت الجمعية في بيان لها اليوم ، من انتشار وباء كورونا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وأكدت أن الظروف الصحية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تساهم في انتشار الفيروس حال لم تتوفر الوقاية الكافية، والرعاية الصحية اللازمة.وطالبت من وكالات الأمم المتحدة بمساعدات طبية وصحية ومواد للتعقيم والحماية للوقاية من تفشي وباء كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.// انتهى //12:52ت م0043

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