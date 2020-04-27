السعودية اليوم / تسجيل 1831 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا



مدريد 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم تسجيل 331 وفاة و1831 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 23521 حالة ،فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 209465 حالة ، لافتة إلى 100875 شخصا تماثلوا للشفاء.

// انتهى //

12:45ت م

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مدريد 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم تسجيل 331 وفاة و1831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالمستويات المسجلة أمس الأحد.وأضافت الوزارة أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 23521 حالة ،فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 209465 حالة ، لافتة إلى 100875 شخصا تماثلوا للشفاء.// انتهى //12:45ت م0042

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