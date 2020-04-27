السعودية اليوم / تسجيل 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا



كوالالمبور 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم، 40 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأبلغت الصحة الماليزية عن حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد إلى 99.

// انتهى //

12:38ت م

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كوالالمبور 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسسجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم، 40 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5820 إصابة.وأبلغت الصحة الماليزية عن حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد إلى 99.// انتهى //12:38ت م0040

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