السعودية اليوم / تسجيل 6198 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في روسيا



موسكو 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

أعلنت روسيا تسجيل 6198 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا في بيان له إنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة لمرضى مصابين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

// انتهى //

12:21ت م

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موسكو 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسأعلنت روسيا تسجيل 6198 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ،اليوم، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 87147.وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا في بيان له إنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة لمرضى مصابين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.// انتهى //12:21ت م0037

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