السعودية اليوم / تعليم جازان يكرم أكثر من 700 منسق ومنسقة بإعلام المكاتب والمدارس التابعة للإدارة



جيزان 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي اليوم، أكثر من 700 منسق ومنسقة من منسقي الإعلام في مكاتب التعليم والمدارس التابعة للإدارة وذلك عبر شهادات إلكترونية.

وثمن الدكتور أبو هادي جهود جميع المنسقين والمنسقات في إبراز أنشطة المدارس والمتميزين والمتميزات من الطلاب والطالبات من منسوبي ومنسوبات التعليم، مشيداً بجهود الجميع وتميزهم الإعلامي بالتعريف في المنصات التي وفرتها وزارة التعليم لاستمرار العملية التعليمية عن بعد .

من جانبه عبر المشرف على العلاقات والإعلام بتعليم جازان يحيى عطيف عن شكره وتقديره للمدير العام للتعليم لدعمه المستمر لإدارة العلاقات والإعلام ومتابعته الدائمة وحرصه على تشجيع وتحفيز الأعمال الإبداعية الإعلامية بالمكاتب والمدارس، مثنياً على الجهود الكبيرة لمنسقي المكاتب والمدارس في خدمة العملية التربوية وتحفيز الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، متمنياً التوفيق للجميع.

// انتهى //

12:02ت م

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