السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 27892 إصابة



نيودلهي 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع وفيات فيروس

وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد حالات الشفاء بلغت حتى الآن 6185 حالة ،مشيرة إلى تراجع عدد الوفيات بتسجيل 48 وفاة جديدة مقابل 49 حالة يوم أمس كما شهدت الإصابات تراجعا من 1990 حالة أمس إلى 1396.

// انتهى //

11:35ت م

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نيودلهي 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 872 شخصًا فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 27892 حالة.وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد حالات الشفاء بلغت حتى الآن 6185 حالة ،مشيرة إلى تراجع عدد الوفيات بتسجيل 48 وفاة جديدة مقابل 49 حالة يوم أمس كما شهدت الإصابات تراجعا من 1990 حالة أمس إلى 1396.// انتهى //11:35ت م0028

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