شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 36 منشأه مخالفة للاشتراطات الصحية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

قامت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية المبرز خلال جولاتها المستمرة ، بضبط 36 منشأه مخالفة للاشتراطات الصحية ، بالإضافة إلى ضبط 3 منشأت غير مستثناه تم اغلاقها ومخالفة 6 للتدابير الصحية لتوصيل المنزلي و مصادرة 37 كجم مع تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم .

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