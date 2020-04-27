شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير : نرفض بشدة أن تتحول مصلحة اليمن إلى مزايدات بالمواقف والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير ، أن "المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات أكدت بأنه يجب العودة إلى الوضع السابق، نرفض بشدة بأن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".

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