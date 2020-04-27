إلغاء ازدواجية التأمين الصحي وصرف الوصفة الطبية الإلكترونية عبر التطبيقات

2020-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي: أن المجلس عقد بالأمس اجتماعه رقم (108) برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس عبر الاتصال المرئيّ حيث تمت الموافقة على عدة قرارات تضمنت تمديد صلاحية الاعتمادات المنتهية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية مجاناً لمدة 90 يوماً في الفترة من (1 أبريل وحتى 30 يونيو 2020) وذلك دعماً للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا، وتخفيفاً لآثار وطأة وتداعيات أزمة فيروس كورونا على نشاطه الاقتصادي.

كما تمت الموافقة على خطة مشروع الأمانة العامة الخاص بإلغاء ازدواجية التأمين الصحي الأساسي والعمل على إيجاد خيارات للتأمين الإضافي، إضافةً إلى إجازة صرف الوصفة الإلكترونية للمؤمن لهم عبر التطبيقات وشمولها بالتغطية التأمينية.

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يذكر أن اللائحة التنفيذية للنظام الضمان الصحي التعاوني تنص على أن “يتم اعتماد مقدمي الخدمة بموجب إشعار رسمي عن الأمانة العامة ويتعين تسديد المقابل المالي المستحق حسب الجدول المعتمد لدى الأمانة العامة لهذا الغرض.”

وأوضح الغامدي أن الاجتماع بحث، إلى ذلك، عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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