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فيروس كورونا يتخطى حاجز الـ3 ملايين إصابة حول العالم
الوفيات تجاوزت 207 آلاف
متابعات الخليج 365 - متابعة
تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ3 ملايين شخص فيما تجاوز عدد الوفيات 207 آلاف حالة وفاة.
وبلغ عدد مصابي كورونا في العالم صباح اليوم 3,004,120 من بينهم 987,322 في أمريكا و226,629 في إسبانيا و197,675 في إيطاليا.
وسجلت فرنسا 162,100 ، وألمانيا 157,770 ، المملكة المتحدة 152,840، تركيا 110,130، إيران 90,481، روسيا 87,147، والصين 82,830 حالة.
وبلغ عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة 55,415، ايطاليا 26,644، اسبانيا 23,190، فرنسا 22,856، بريطانيا 20,732 حالة وفاة.
أما على صعيد التعافي فقد تم تسجيل 882,772 حالة تعافٍ على مستوى العالم من بينها 118,781 في أمريكا، و117,727 في إسبانيا و 114,500 في ألمانيا و77,474 حالة في الصين.
يذكر أن إجمالي حالات كورونا في المملكة بلغ حتى يوم أمس 17,522 تعافى منهم 2,357 حالة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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