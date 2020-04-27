شكرا لقرائتكم أسعار الذهب تتراجع اليوم بنسبة 0.02 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-27 أسعار الذهب تتراجع اليوم بنسبة 0.02 % متابعات الخليج 365 - واس Advertisements انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، بمقدار 0.30 بنساً أو بما يعادل نسبة 0.02% ليستقر عند 1727.25 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم بمقدار 20.35 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 1.17% ليستقر عند 1715.90 دولاراً أمريكياً. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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