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أمطار ورياح نشطة على جازان والمدني يحذر

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2020-04-27

أمطار ورياح نشطة على جازان والمدني يحذر

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تشمل محافظات الداير بني مالك، و العارضة، وفيفا، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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