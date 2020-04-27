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الكويت تعلن تعافي 206 حالات جديدة من كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 1012

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الإثنين، شفاء 206 حالات من المصابين بفيروس (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 1012 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قال الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 11:40 AM

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إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 1012

الكويت تعلن تعافي 206 حالات جديدة من كورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الإثنين، شفاء 206 حالات من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 1012 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قال الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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، الكويت تعلن تعافي 206 حالات جديدة من كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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