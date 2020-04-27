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بثّ "سناب الداخلية" مقطع فيديو يوثّق تمكُّن شرطة منطقة الرياض؛ ممثلة بإدارة البحث والتحرّي، وبعد تكثيف إجراءات البحث والاستدلال، من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة مواطنين ووافد يمني الجنسية، ذلك بعد أن تورّطوا في سرقة 16 مركبة بالقوة وتحت تهديد السلاح.
وأضافت "الداخلية"، ستتم إحالتهم جميعاً إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
وأكّدت "الداخلية"، الحرص على أمن المواطن والمقيم، وتطبيق الأنظمة بحق كل مَن تسوّل له نفسه المساس بالأمن والسلامة.الجهات الأمنية الرياض
الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي سرقوا 16 سيارة بالقوة وتحت تهديد السلاحهادي العصيمي الخليج 365 2020-04-27
بثّ "سناب الداخلية" مقطع فيديو يوثّق تمكُّن شرطة منطقة الرياض؛ ممثلة بإدارة البحث والتحرّي، وبعد تكثيف إجراءات البحث والاستدلال، من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة مواطنين ووافد يمني الجنسية، ذلك بعد أن تورّطوا في سرقة 16 مركبة بالقوة وتحت تهديد السلاح.
وأضافت "الداخلية"، ستتم إحالتهم جميعاً إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
وأكّدت "الداخلية"، الحرص على أمن المواطن والمقيم، وتطبيق الأنظمة بحق كل مَن تسوّل له نفسه المساس بالأمن والسلامة.
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:35 AM
"الداخلية": ستتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
بثّ "سناب الداخلية" مقطع فيديو يوثّق تمكُّن شرطة منطقة الرياض؛ ممثلة بإدارة البحث والتحرّي، وبعد تكثيف إجراءات البحث والاستدلال، من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة مواطنين ووافد يمني الجنسية، ذلك بعد أن تورّطوا في سرقة 16 مركبة بالقوة وتحت تهديد السلاح.
وأضافت "الداخلية"، ستتم إحالتهم جميعاً إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
وأكّدت "الداخلية"، الحرص على أمن المواطن والمقيم، وتطبيق الأنظمة بحق كل مَن تسوّل له نفسه المساس بالأمن والسلامة.
، الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي سرقوا 16 سيارة بالقوة وتحت تهديد السلاح ،
المصدر : الخليج 365
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