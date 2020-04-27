دعاء اليوم السادس 6 من شهر رمضان 2020 – 6 رمضان

يدخل المسلمون في معظم الدول العربية والعالم يوم الاربعاء في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك 29 أبريل 2020، حيث يستحب الدعاء في هذه الايام المباركة الدعاء ومنها يوم السادس من رمضان.

وقالت العلماء أن الاوقات التي تستجاب فيها الأدعية منها ليلة القدر والوقت بين الآذان والإقامة وعند السجود كما أن للصائم دعوة لا ترد ويقال بأنها في الساعة الأخيرة قبل الإفطار أو قبل آذان المغرب لذلك يجب على الصائك توخي هذه الأوقات للدعاء.

يكثر الدعاء عند الصيام وفي نهار رمضان لذلك أوردت الكتب الدينية العديد من الأدعية المستحبة للصائم منها دعاء السادس من رمضان الذي ورد عن رواية ابن عباس والتي تستوجب الحرص على أوقات استجابة الدعاء كما شرحها أهل العلم

دعاء اليوم السادس من رمضان

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دعاء اليوم السادس من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَمَهَاوِيكَ‏، وَ أَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَ أَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ".

ثواب دعاء السادس من رمضان

مَنْ دَعَا بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ مَدِينَةٍ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ سَرِيرٍ طُولُ كُلِّ سَرِيرٍ أَلْفُ ذِرَاعٍ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ لَهَا أَلْفُ ذُؤَابَةٍ يَحْمِلُ كُلَّ ذُؤَابَةٍ سَبْعُونَ خَادِماً

يكثر الدعاء عند الصيام وفي نهار رمضان لذلك أوردت الكتب الدينية العديد من الأدعية المستحبة للصائم منها دعاء السادس من رمضان الذي ورد عن رواية ابن عباس والتي تستوجب الحرص على أوقات استجابة الدعاء كما شرحها أهل العلم.