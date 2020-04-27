أكثر من 29 ألف طالب وطالبة بجامعة حائل يؤدون الاختبارات النهائية عن بعد

صرح المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي، بأن عدد الطلاب والطالبات الذين سوف يؤدون الاختبارات النهائية 29424 طالبًا وطالبة عبر نظام إدارة التعلم (بلاك بورد) في جميع البرامج الدراسية.

وأضاف أن جداول الاختبارات النهائية أعلنت ونشرت على الموقع الإلكتروني للجامعة، موزعة على عشر فترات في اليوم، تبدأ من الساعة 12 مساءً حتى الساعة 1 صباحاً من اليوم التالي، تتخللها فترة توقف من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة و55 دقيقة، وخصصت الفترات الست الأولى هذا الأسبوع للسنة التحضيرية، أما الفترات المسائية فخصصت لمتطلبات مقررات الإعداد العام، ولن تقل مدة الاختبار لكل مقرر عن 45 دقيقة، وقسمت الشُّعب إلى مجموعات يفصل بين بداية اختبار كل مجموعة وأخرى خمس دقائق.

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وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة حائل أن الجامعة حرصت على تحقيق الطلاب والطالبات لأفضل النتائج، ومنحوا الفرصة لتأدية الاختبارات النهائية من خلال عدم احتساب الغياب والحرمان الأكاديمي للفصل الدراسي الحالي دون النظر إلى نسبة الحضور السابقة، مبيناً أن عدد الفصول الافتراضية التي تم إنشاؤها خلال فترة التعليم عن بعد 49200 فصل افتراضياً، وعدد مشاركات الطلاب والطالبات 1253718 مشاركة، بواقع 24938 جلسة متزامنة و20625 جلسة مسجلة، ومجموع ساعات المحاضرات 121784 ساعة.

وذكر المتحدث الرسمي أن جامعة حائل عملت على تهيئة البيئة المناسبة لأداء الطلبة لاختباراتهم بيسر وسهولة في هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، مضيفاً أن فرق التواصل والدعم والمساندة تعمل باستمرار لتذليل الصعاب أمام أبنائنا الطلاب والطالبات، وتبذل عمادة تقنية المعلومات وبقية الكليات والعمادات المعنية جهوداً مستمرة عبر فرق الدعم الفني والتنسيق لمعالجة أي مشكلات تقنية يواجهها الطلاب خلال فترة الاختبارات بشكل آني، كما تم تخصيص منصة تواصل جديدة عبر تطبيق «واتساب» على الرقم 0165358299 لاستقبال الاستفسارات على مدار اليوم عبر وحدة علاقات المستفيدين بإدارة الإعلام الجامعي، بالإضافة إلى وسائل التواصل الأخرى عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والحسابات الرسمية المخصصة لذلك عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وختم المتحدث الرسمي لجامعة حائل تصريحه بقوله: إننا نتمنى التوفيق والنجاح ودوام الصحة لأبنائنا الطلاب والطالبات، وبالنسبة للطلبة الذين لم يستطيعوا أداء الاختبار لأي سبب، ومن ذلك عدم القدرة على الدخول إلى النظام، يجب عليهم رفع مقطع فيديو وصورة لتوضيح المشكلة ثم التقدم بطلب عبر الرابط الإلكتروني المخصص للاعتذار عن أداء الاختبار النهائي بعد الاطلاع على قائمة الأعذار المقبولة، ثم يحال الطلب مباشرة إلى الكلية والقسم المعنيين.