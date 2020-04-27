أصر على عدم مغادرة موقعه..

ألقت شرطة جازان، القبض على مواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء مهامهم في تنفيذ أمر منع التجول بمحافظة العارضة. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مواطن يرفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في تنفيذ أمر منع التجول، وإصراره على عدم مغادرة موقعه، مما استدعى اصطحابه لشرطة محافظة العارضة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء «منع التجول» بالعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.