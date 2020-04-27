خالد بن سلمان: الشعب اليمني وأمنه في أعلى أولويات المملكة

قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد في بيانه تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب، وفي مقدمته المملكة والإمارات العربية المتحدة، حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف أن التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه، استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام بأي خطوات تصعيديه مخالفة لاتفاق الرياض.

وأوضح الأمير أن المملكة تضع الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى.

وشدد الأمير على أن المملكة بذلت وستبذل كل الجهد، من أجل الشعب اليمني الشقيق، لتداوي ألآمه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه.