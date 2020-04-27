السعودية اليوم / سنغافورة تسجل 799 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا



سنغافورة 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم تسجيل 799 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وسُجلت معظم الحالات الجديدة بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية في سنغافورة.

// انتهى //

10:59ت م

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سنغافورة 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم تسجيل 799 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 14423.وسُجلت معظم الحالات الجديدة بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية في سنغافورة.// انتهى //10:59ت م0020

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