خالد بن سلمان: السعودية تضع أمن اليمن واستقراره في مقدمة أولوياتها

الإثنين 27 أبريل 2020

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الإثنين، أن المملكة تضع أمن اليمن واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها.



وكتب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - قائلا: "من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي آلامه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنيين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه".

وتابع: "تضع المملكة الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق لسرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف، لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني الذي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى".

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وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي أن "بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد، تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب، وفي مقدمته المملكة والإمارات العربية المتحدة، حرصه وعمله الدائم على أمن واستقرار اليمن، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية باليمن.

وأكد التحالف العربي - في بيان اليوم الإثنين - ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

وأوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.