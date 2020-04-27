السعودية | رياح سطحية على الرياض والشرقية ونجران وأجزاء من مكة والمدينة وسحب رعدية ممطرة على تبوك والجوف و مرتفعات جازان ونجران وعسير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رياح سطحية على الرياض والشرقية ونجران وأجزاء من مكة والمدينة وسحب رعدية ممطرة على تبوك والجوف و مرتفعات جازان ونجران وعسير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:39 صباحًا, 27 أبريل 2020 م المناطق - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ، الجوف وكذلك مرتفعات جازان ونجران وعسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربيه إلى شمالية على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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