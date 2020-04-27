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شكوى من تعطل المباشر في تطبيق الراجحي الجديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
اشتكى عدد من مستخدمي خدمة المباشر للأفراد في مصرف الراجحي من عدم قدرتهم على الوصول إلى الخدمة عبر تطبيق الراجحي موبايل.
وعبر موقع تويتر تواصلت الشكوى التي بدأت قبل ساعات من صعوبة الوصول إلى المباشر عبر تطبيق الراجحي ما دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى متصفح الانترنت على هواتفهم المحمولة للوصول إلى الخدمة.
من جهتها دعت خدمة العملاء في مصرف الراجحي الجميع إلى تحميل تطبيق الراجحي الجديد حيث من المقرر إيقاف تطبيق الراجحي موبايل القديم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبالرغم من ذلك اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق الراجحي الجديد من صعوبة في الوصول إلى الخدمات بشكل مباشر وسريع مؤكدين أن التطبيق الجديد كثير المشاكل كما أنه يحتوي على إعلانات ووصلات دعائية لمنتجات مصرف الراجحي الأخرى ما يسبب لهم حالة من الإزعاج على حد قولهم.
وغرد مصرف الراجحي حاثاً عملاءه على تحديث التطبيق قائلاً: باقي أيام على توقف التطبيق القديم حمل تطبيق الراجحي موبايل واستمتع بتجربة مصرفية المتطورة.
وأوضح مصرف الراجحي أنه يمكن تحميل تطبيق مصرف الراجحي الجديد بحسب نظام التشغيل على الهواتف حيث يمكن تحميل التطبيق لمستخدمي نظام iOS عبر الرابط التالي (هنا) أما مستخدمو نظام Android فيمكنهم تحميل تطبيق الراجحي موبايل الجديد عبر الرابط التالي (هنا).
والمعروف أن خدمة المباشر هي خدمة يقدمها مصرف الراجحي لعملائه لتمكينهم من تحويل الأموال عبر الجوال دون الحضور إلى فروع البنك أو مراكز التحويل.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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