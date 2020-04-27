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2020-04-27 تنبيه من أمطار وتدني الرؤية وجريان السيول في نجران متابعات الخليج 365 - واس Advertisements نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً بمشيئة الله .

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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