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2020-04-27 القبض على مواطن رفض التجاوب مع الأمن أثناء منع التجول في العارضة تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة جازان القبض على مواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في تنفيذ أمر منع التجول بمحافظة العارضة. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مواطن يرفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في تنفيذ أمر منع التجول، وإصراره على عدم مغادرة موقعه، مما استدعى اصطحابه لشرطة محافظة العارضة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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