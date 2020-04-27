شكرا لمتابعة خبر عن نصائح للوقاية من الفيروس قبل الذهاب للتسوق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن بعض التوجيهات المهمة التي تساهم في الوقاية من الفيروس المستجد قبل الذهاب إلى التسوق؛ مؤكدة أن تطبيقات التوصيل تغني عن الذهاب للتسوق ولكن عند الضرورة يجب اتباع التعليمات.

ونصحت وزارة الصحة، بالحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة، وتعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وعدم لمس وجهك أثناء التسوق، غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق، المحافظة على مسافة آمنة بينك وبين المتسوقين.

وشددت على عدم لمس المنتجات التي تشتريها، والدفع باستخدام بطاقات الصراف، وتعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر، ومسح المعلبات باستخدام المحارم المعقمة، بالإضافة إلى غسل الخضار والفواكه.