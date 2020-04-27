شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوضح سبب تخفيف الإجراءات والسماح بالتجول الجزئي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الأحد، سبب السماح بالتجول جزئياً في جميع مناطق المملكة، لافتًا إلى أنه جاء إثر تقارير مهمة تشمل بعض الجوانب الصحية؛ حيث إن المسح الاستقصائي والنشط والخطوات الاستباقية أدت لانخفاض نسبة الوفيات.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أنه وفق الإحصاءات فإنه تم تسجيل نسب التجول في الفترة الماضية بواقع -77% في التسوق والترفيه، و-45% في التموين والصيدليات، و-48% في أماكن العمل، و+24% في الأماكن السكنية.

وشدد متحدث وزارة الصحة على أن: " لابد أن نحمي أنفسنا والآخرين، وكل ما تقوم به الدولة يؤكد أنكم في حالة صحية وآمنة، ويبقى الدور على الجميع، بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية، خصوصاً الفئات الأكثر خطورة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مع أهمية التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات وترك مسافة بيننا وبين الآخرين، وعدم التجمع بما لا يزيد على 5 أشخاص، مع ارتداء الكمامة القماشية".