بالصور.. إغلاق مركز تسوق كبير داخل مجمع تجاري بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):تمكنت أمانة المدينة المنورة ممثلة في بلدية قباء، اليوم الاثنين، من إغلاق أحد مراكز التسوق الكبرى داخل إحدى المجمعات التجارية، وذلك نتيجة تسجيل مخالفات بحقه.
وكشفت الأمانة، أنه تم إغلاق المركز لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي الجائحة.
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