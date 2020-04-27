شكرا لمتابعة خبر عن رسالة تحذيرية من وزارة الموارد البشرية للمستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، من انتشار رسائل مجهولة المصدر تطلب تعبئة بيانات و معلومات المستفيدين.

وأوضحت أن تلك الرسائل المجهولة تطلب بيانات المستفيدين وأسرهم الراغبين بالدعم من خلال روابط إلكترونية.

وأكدت الوزارة على عدم التفاعل مع هذه الرسائل، وأخذ المعلومات من الجهات الحكومية والمختصة فقط.