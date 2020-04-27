بعد رفع المنع جزئياً.. خط زمني لكل الإجراءات التي تمت بالمملكة لمواجهة فيروس “كورونا”.. وكم يومٍ مر عليها

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اتخذت المملكة عدة إجراءات قوية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ بدء الجائحة عالميا، ساهمت في السيطرة على الوباء بالمملكة، ومواجهة تداعياته الاقتصادية على المواطنين والمقيمين.

أحدث تلك القرارات هو إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة اعتباراً من أمس (الأحد) وحتى يوم 20 رمضان الجاري من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.

وفيما يلي التسلسل الزمني للقرارات التاريخية التي اتخذتها المملكة لمواجهة الأزمة والتي جاءت كالتالي:

27 فبراير، اتخذت المملكة قرارا بتعليق الدخول لأراضيها لأغراض العمرة واستخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة (ما يقارب 58 يوما).

4 مارس، تم تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في الداخل (ما يقارب 53 يوما).

9 مارس، تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات المملكة (نحو 48 يوما).

9 مارس، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى دول الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق، وسلطنة عمان، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا.

9 مارس، منع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم بكافة أنحاء المملكة (نحو 49 يوما).

12 مارس، تعليق السفر والرحلات مؤقتًا مع دول الاتحاد الأوروبي وعدة دول آسيوية وإفريقية (نحو 46 يوما).

14 مارس، تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين (نحو 42 يوما).

14 مارس، تعليق النشاط الرياضي وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة (نحو 42 يوما).

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15 مارس، إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء السوبر ماركت والصيدليات (نحو 41 يوما).

16 مارس، تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية (ما يقارب 40 يوما).

17 مارس، إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ومنع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات (ما يقارب 39 يوما).

18 مارس، تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية بالقطاع الخاص 15 يوماً (38 يوما).

20 مارس، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات 14 يوماً (36 يوما).

22 مارس، أمر ملكي بمنع التجول من الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا لمدة 21 يوما (34 يوما).

25 مارس، منع خروج سكان المناطق من مناطقهم (33 يوما).

28 مارس منع الدخول لعدد من أحياء المدينة المنورة أو الخروج منها على مدار الساعة، وتقديم منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة (30 يوما).

2 أبريل، منع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميا وحتى إشعار آخر (24 يوما).

3 أبريل، الحكومة تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة، وتمديد هوية مقيم للوافدين داخل المملكة دون مقابل.

6 أبريل، منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر (20 يوما).

10 أبريل منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في 6 أحياء بالمدينة المنورة (16 يوما).

16 أبريل، نقل جميع طلاب وطالبات التعليم للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية واستمرار عملية التعلم.

