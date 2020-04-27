السعودية اليوم / ولايات في أستراليا تخفف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا



كانبيرا 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

قررت ولايتا كوينزلاند وغرب أستراليا تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس

وعلى الرغم من هذا التخفيف في القيود إلا إن الحدود ستبقى مغلقة في كلتا الولايتين.

و أعلن رئيس حكومة مقاطعة أراضي الشمال مايكل غانر أنه يخطط لتخفيف القيود بشكل واسع ابتداءً من شهر يونيو المقبل، معلنًا عن إعادة افتتاح الحدائق الوطنية في المقاطعة نهاية الأسبوع الجاري.

// انتهى //

09:01ت م

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كانبيرا 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسقررت ولايتا كوينزلاند وغرب أستراليا تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) مما سيسمح للمواطنين بالخروج لقضاء حوائجهم، وذلك بعد انخفاض حالات الإصابة بشكل كبير.وعلى الرغم من هذا التخفيف في القيود إلا إن الحدود ستبقى مغلقة في كلتا الولايتين.و أعلن رئيس حكومة مقاطعة أراضي الشمال مايكل غانر أنه يخطط لتخفيف القيود بشكل واسع ابتداءً من شهر يونيو المقبل، معلنًا عن إعادة افتتاح الحدائق الوطنية في المقاطعة نهاية الأسبوع الجاري.// انتهى //09:01ت م0013

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