السعودية اليوم / ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين ولا وفيات



بكين 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

سجلت الصين ثلاث إصابات جديدة فقط بفيروس

وذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم أن 723 شخصا ما يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات، وتم عزل أقل من الألف شخص بقليل للاشتباه في إصابتهم بكوفيد -19 دون ظهور أعراض.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين بأن من بين الحالات الجديدة، حالتين قادمتين من الخارج وحالة واحدة في مقاطعة هيلونججيانج المتاخمة لروسيا.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82830 حالة توفي من بينهم 4633 شخصا.

// انتهى //

07:15ت م

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بكين 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسسجلت الصين ثلاث إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ، وعدم حدوث أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس لليوم الثاني عشر على التوالي.وذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم أن 723 شخصا ما يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات، وتم عزل أقل من الألف شخص بقليل للاشتباه في إصابتهم بكوفيد -19 دون ظهور أعراض.وأفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين بأن من بين الحالات الجديدة، حالتين قادمتين من الخارج وحالة واحدة في مقاطعة هيلونججيانج المتاخمة لروسيا.وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82830 حالة توفي من بينهم 4633 شخصا.// انتهى //07:15ت م0009

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