اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

صعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 31ر415 نقطة أو ما يعادل 16ر2% ليصل إلى 31ر19677 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 57ر15 نقطة، أو10ر1% ، ليصل إلى 86ر1436 نقطة.

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06:32ت م

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