المطلق: " لنحوّل التباعد الجسدي إلى تقارب روحي مع الرحمن "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، رسالة تفاؤلية، تزامنا مع أزمة الفيروس التاجي الذي تسبب في التباعد الاجتماعي والبعد عن المساجد. وجه المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، رسالة تفاؤلية، تزامنا مع أزمة الفيروس التاجي الذي تسبب في التباعد الاجتماعي والبعد عن المساجد. وقال المطلق في رسالته: " لنحوّل التباعد الجسدي إلى تقارب روحي مع الرحمن الرحيم وإن ابتعدنا عن المساجد " . Advertisements وتابع: " وليكن تقاربًا للقلوب بصلة الأرحام، وتهنئة الأحبة ومواساة الفقراء، وسلامة للصدور بالمسامحة والتخلص من الضغائن " . وأضاف: " ولنجعل رمضان مدرسة نتعلّم منها ونعلّم أولادنا حبّ الله ورسولهﷺوالمسلمين ".

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