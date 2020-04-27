شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الخثلان يوضح حكم قراءة القرآن بالنظر فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم قراءة القرآن الكريم بالنظر فقط.

وأكد الخثلان، أن ذلك لا يعد قراءة وإنما مجرد تأمل، قائلا: " هذه مسألة خطيرة، فلا بد من تحريك اللسان عند القراءة " .

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وضرب الخثلان مثلًا برجل طلق زوجته في نفسه دون التلفظ، مؤكدًا أنه في هذه الحالة لم يقع الطلاق بالإجماع.

وأضاف: " كذلك عند قراءة القرآن، لا بد من تحريك اللسان فهذا الذي يفتح المصحف وينظر فقط ليس بقارئ ولو فعل ذلك في الصلاة فصلاته ليست صحيحة " .

وأشار إلى أن تحريك اللسان هو الحد الأدنى، مضيفًا: " أنه في تلاوة القرآن خارج الصلاة يجب رفع الصوت قليلا لترتيل القرآن والقراءة بصورة صحيحة ".